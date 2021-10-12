Простофакты. Что Садыр Жапаров говорил о женщинах в политике, а что на деле

Сегодня профильный комитет парламента утвердил новую структуру и состав кабинета министров. В нем из 19 членов только одна женщина. Председатель кабинета министров и его четыре заместителя — мужчины. Даже кресло замглавы по соцблоку и то досталось мужчине — Эдилю Байсалову. Хотя традиционно на эту должность всегда назначали женщин.

24.kg решило напомнить, что глава государства говорил о роли женщин в политике.

Поздравляя женщин 8 марта 2021 года, Садыр Жапаров сказал:

Исторически так сложилось, что женщина в кыргызском обществе всегда была глубоко почитаема, а ее роль в общественной и политической жизни была высока. Садыр Жапаров, 8 марта 2021 года

«При этом всегда и везде они являют собой яркий пример ответственного отношения к делу, инициативности и профессионализма, самых деятельных проводников реформ в республике», — также добавил глава государства.

Видимо, не настолько ответственное, что в новом кабмине не нашлось места для более чем одной женщины.

Предпринимаются меры по повышению роли женщин в государственном управлении, тем самым и дальше укрепляя их достижения. Садыр Жапаров, 8 марта 2021 года

Руководство страны постоянно говорит о роли женщин в политике. Но на деле представленность прекрасной половины во власти с каждым годом сокращается. В прошлом составе кабмина, возглавляемом Улукбеком Мариповым, было три женщины. При Артеме Новикове — столько же.

Ранее женщин назначали главами Минобразования, Минздрава, Минфина и других ведомств. Теперь о женщинах власти вспоминают только для того, чтобы упомянуть их в своих речах.