Выборы-2021. Еще три партии отказались от участия в избирательной кампании

Еще три политические партии отказались от участия в выборах. Об этом сообщает ЦИК.
По ее данным, уведомления с отказом подали политобъединения «Ар-Намыс», Либерально-прогрессивная партия и Партия труда.
Ранее уведомления об участии отозвали «АШАР-Алтан», «Чон казат», «Ак-Ниет». Последняя и еще пять — «Тилектештик» («Солидарность»), «Асаба», «Нур», «Реформа» и «Ак-санат» не создали избирательный фонд в установленный законом срок.
Уведомление также отозвали Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов и партия «Аалам» экс-депутата Арсланбека Малиева.
Всего подали уведомления 75 политических организаций. ЦИК отказала в регистрации уполномоченным представителям от двух партий — «Эркин Кыргызстан» и «Эне журогу — Мекен».
Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.