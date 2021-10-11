Выборы-2021. Еще три партии отказались от участия в избирательной кампании

Еще три политические партии отказались от участия в выборах. Об этом сообщает ЦИК.

По ее данным, уведомления с отказом подали политобъединения «Ар-Намыс», Либерально-прогрессивная партия и Партия труда.

Ранее уведомления об участии отозвали «АШАР-Алтан», «Чон казат», «Ак-Ниет». Последняя и еще пять — «Тилектештик» («Солидарность»), «Асаба», «Нур», «Реформа» и «Ак-санат» не создали избирательный фонд в установленный законом срок.

Уведомление также отозвали Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов и партия «Аалам» экс-депутата Арсланбека Малиева.

Всего подали уведомления 75 политических организаций. ЦИК отказала в регистрации уполномоченным представителям от двух партий — «Эркин Кыргызстан» и «Эне журогу — Мекен».