Выборы-2021. Еще две партии отказались участвовать в гонке

Еще две партии отказались от участия в выборах. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

Уточняется, что речь о политорганизациях «АШАР-Алтан» и «Чон Казат». Последняя пойдет одним списком с партией нардепа Марлена Маматалиева «Ынтымак».

Ранее уведомление отозвала партия «Ак-Ниет». Она и еще пять — «Тилектештик» («Солидарность»), «Асаба», «Нур», «Реформа» и «Ак-санат» не создали избирательный фонд в установленный законом срок.

Ранее уведомление отозвала Партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов. Не хочет бороться за мандаты политорганизация «Аалам» экс-депутата Арсланбека Малиева. Сам он баллотируется по одномандатному Джети-Огузскому округу № 34.

Всего подали уведомления 75 политических организаций. Центризбирком отказал в регистрации уполномоченным представителям от двух партий — «Эркин Кыргызстан» и «Эне журогу — Мекен».

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.