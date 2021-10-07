Правительство vs кабмин. Когда от перестановок качество не улучшилось

Политические события октября 2020 года привели к масштабным изменениям во всех ветвях власти. Кыргызстан утратил статус парламентской республики. Вся власть теперь сосредоточена в руках президента.

Прошла и обещанная неоднократно перекройка структуры правительства.

Правда, пока пользу в этом найти сложно. Обещанного сокращения госаппарата нет. Да и от объединения министерств кыргызстанцы не стали жить лучше.

Обещанного до митингов ждут

Разговоры о раздутом штате чиновников в Кыргызстане идут не первый год. Налогоплательщикам нужна эффективная работа исполнительной власти, а не бюрократия и перекладывание ответственности одного ведомства на другое.

Правительство в стране меняли много раз, но после смены власти в 2010 году его структура оставалась прежней.

Каждый новый премьер говорил, что вот-вот сократит число министерств и ведомств. Но ничего в итоге не делал. В последний раз эти речи звучали в 2018 году. Тогда первый вице-премьер Кубатбек Боронов в Жогорку Кенеше сообщил, что новую структуру кабмина представят в течение полутора месяцев.

«Соответствующая работа проводится. Есть вопросы, которые надо решить, прежде чем представить структуру. Там будут изменения», — сказал он.

На деле ничего не изменилось вплоть до октября 2020 года.

Интересно, что нового премьера Кыргызстан получил меньше чем за четыре месяца до смены власти. В июне 2020-го на фоне скандала вокруг уголовного дела с радиочастотами Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. На его место пришел тот самый Кубатбек Боронов, обещавший депутатам обновленное правительство. Но, конечно, в год пандемии коронавируса и подготовки к парламентским выборам никто этим не занимался.

Новый кабмин. Найди 10 отличий

После смены власти Кыргызстан вовсю занялся конституционной реформой. Поправки коснулись абсолютно всех сфер жизни. Новая Конституция установила жесткую вертикаль власти и расширила полномочия президента. Теперь он не только глава государства, но и возглавляет исполнительную власть.

Вместо правительства теперь в Кыргызстане работает кабинет министров.

Главой кабмина стал Улукбек Марипов. Именно он в итоге и запустил процедуру изменения структуры правительства. Из 48 министерств, комитетов, агентств, служб в новой структуре правительства всего 12 ведомств. Власти объединили некоторые министерства и передали в их ведение отдельные госагентства. А еще в Кыргызстане появилось Министерство инвестиций.

Несмотря на официальное сокращение числа министерств и ведомств, уменьшения чиновников не произошло. Многие госорганы просто сменили названия, части понизили статус. Но они по-прежнему работают.

В июле 2021 года президент Садыр Жапаров подписал указ о сокращении численности государственного аппарата. Ожидается, что число госслужащих сократят на треть, за счет чего государство сэкономит около 2 миллиардов сомов. Но за прошедшие с того момента три месяца ничего не случилось. При этом страна вновь готовится к парламентским выборам.

Оптимизация, или борьба с неугодными

Власти уверены, что начатое ими изменение структуры кабинета министров даст хороший результат. Кабмин будет работать эффективно, а за счет сокращения чиновников и экономии денег можно будет поднять зарплаты оставшимся на госслужбе.

Однако эксперты сомневаются в пользе сегодняшней работы.

Экономист Азамат Акенеев справедливо отметил, что по большому счету гражданам все равно, сколько министерств в стране. Им нужны качество работы, скорость получения госуслуг, уровень регуляторной нагрузки и расходы на госаппарат.

Слияние государственных органов целесообразно только в том случае, если они дублируют функции и обязанности, в противном случае слияние может породить конфликт интересов. Азамат Акенеев

Пока в некоторых новых министерствах объединили органы с противоположными функциями. Видно, что госорганы сократили на скорую руку, но вот экономии можно в итоге и не увидеть.

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Есть опасность потерять квалифицированные кадры. Специалисты боятся, что без рабочих мест могут остаться люди, которые занимают принципиальную позицию.

«Уже заявлено, что сократят до 30 процентов сотрудников. Но происходит это неправильно. Из системы выдавливают специалистов, которые занимают принципиальную позицию и не хотят быть замешанными в коррупционных делах. Убирают профессионалов. Это неправильно. Чистку рядов госслужащих надо начинать с верхов», — заявила генсек Антикоррупционного делового совета Нурипа Муканова.

Вот и получается, что за год с лишним кроме смены названия реальных изменений в исполнительной ветви власти так и не случилось. И произойдет ли это вообще — большой вопрос.