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Власть

От каменщика до премьера. Что известно о Кубатбеке Боронове

пресс-службы Жогорку Кенеша
Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Кубатбек Боронов

Вчера премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Его правая рука в правительстве Кубатбек Боронов стал основным претендентом на пост главы кабмина. Сейчас первый вице-премьер исполняет обязанности премьера и руководит Республиканским штабом по борьбе с коронавирусом.

24.kg рассказывает, чем известен Кубатбек Боронов.

Из пролетария в министры

Кубатбеку Боронову в 2020 году исполнится 56 лет. Он родился в селе Зергер Узгенского района Ошской области.

В 1991-м окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности «сельскохозяйственное строительство». Воинское звание — генерал-майор.

После службы в армии Кубатбек Боронов устроился каменщиком в СМУ-9 треста «Фрунзестрой». Рабочему классу будущий высокопоставленный чиновник отдал семь лет. В 1992 году он уже инженер первой категории, заместитель начальника базы производственного объединения «Стройлескомплект» при АО «Кыргызкурулуш».

Кубатбек Боронов уверенно шагает по карьерной лестнице.

В 1998-м он уже директор деревообрабатывающего завода, а в 2001 году — заместитель директора ОсОО «Гоктург».

С февраля по ноябрь 2003—го Кубатбек Боронов возглавил отдел планово-экономического и материально-технического обеспечения штаба гражданской обороны Министерства экологии и чрезвычайных ситуаций. На этой должности он проработал до 2006 года. Затем стал заместителем начальника Главного управления гражданской обороны, а в 2008-м — замглавы северного регионального управления МЧС.

В течение года (с 2009-го по 2010-й) он начальник управления МЧС КР по Чуйской области. В 2010 году стал директором департамента по предупреждению ликвидации последствий ЧС, в 2011-м — заместителем главы Министерства чрезвычайных ситуаций, а в 2011 году и по 2018-й — министр.

Кубатбек Боронов — единственный чиновник, который пережил, начиная с 2011 года, семь премьеров.

20 апреля 2018-го назначен первым вице-премьер-министром Кыргызстана.

Бессменный

Эксперты называют Кубатбека Боронова политическим долгожителем. Он устоял в кадровой чехарде при премьерстве Мухаммедкалыя Абылгазиева и за весь период пребывания в составе кабмина в громкие скандалы не попадал. Свою порцию дежурной критики от депутатов принимал степенно, в словесные перепалки не вступал.

Единственный раз на заседании 13 мая, когда парламентарии заслушивали отчет правительства, Боронов позволил себе выругаться. Как он потом признался, не выдержали нервы.

Еще он проводил переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым по произошедшему 31 мая конфликту между жителями приграничных сел.

Позже депутаты возмутились, что после этой беседы узбекские СМИ всю историю об инциденте вывернули наизнанку и потребовали ответа от Боронова — о чем конкретно велись переговоры, пошел ли Кыргызстан на какие-либо уступки. Чиновник перед нардепами отчитался, но за закрытыми дверями.

Коалиция парламентского большинства рассматривает его кандидатуру на пост главы правительства.

Сами народные избранники отмечают, что готовы поддержать Кубатбека Боронова — он неконфликтный и хороший исполнитель.

Мало кто сомневается, что Боронов продержится на этой позиции до выборов и кардинальных кадровых перестановок за эти четыре месяца в составе кабинета министров не произойдет.

Коллеги характеризуют Кубатбека Боронова как опытного чиновника, твердого в своих решениях, не заигрывающего с подчиненными.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156168/
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