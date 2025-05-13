В Кыргызстане появится госкомпания по обеспечению страны топливом

Кабинет министров создал новое государственное предприятие — «Кыргыз мунай», которое будет заниматься обеспечением внутреннего рынка горюче-смазочными материалами.

Компания будет работать при Государственном агентстве по управлению госимуществом и поможет усилить топливную независимость страны. Устав предприятия уже утвержден, в ближайшее время его зарегистрируют в Минюсте.

Также правительство пересмотрело структуру агентства, уточнив схему управления. Контроль за реализацией всех решений возложен на администрацию президента.