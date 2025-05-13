10:43
USD 87.45
EUR 97.39
RUB 1.06
Общество

В Кыргызстане появится госкомпания по обеспечению страны топливом

Кабинет министров создал новое государственное предприятие — «Кыргыз мунай», которое будет заниматься обеспечением внутреннего рынка горюче-смазочными материалами.

Компания будет работать при Государственном агентстве по управлению госимуществом и поможет усилить топливную независимость страны. Устав предприятия уже утвержден, в ближайшее время его зарегистрируют в Минюсте.

Также правительство пересмотрело структуру агентства, уточнив схему управления. Контроль за реализацией всех решений возложен на администрацию президента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328784/
просмотров: 594
Версия для печати
Материалы по теме
В Чуйской области изъяли 7 тонн топлива у нелегальных продавцов
Введение маркировки топлива принесло бюджету 3,8 миллиарда сомов за полгода
ГНС выявила более 12 тонн немаркированного дизтоплива в Баткенской области
ГНС пресекла продажу немаркированных ГСМ в Ошской и Баткенской областях
Казахстан продлевает запрет на вывоз горюче-смазочных материалов
Фермерам предоставят до 10 тысяч тонн дизтоплива по льготной цене
В «Ынтымак Ордо» проходит коллегия администрации президента
3 миллиона литров топлива предоставят фермерам по льготной цене в 2025 году
Казахстан планирует отменить регулирование цен на бензин
НЭСК хочет закупить горюче-смазочные материалы на 338 миллионов сомов
Популярные новости
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
В&nbsp;мэрии рассказали, какая односторонняя улица в&nbsp;Бишкеке станет двусторонней В мэрии рассказали, какая односторонняя улица в Бишкеке станет двусторонней
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;10&nbsp;мая: дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 10 мая: дожди
Бизнес
Тарифная линейка &laquo;Элдики + MegaTV&raquo;: цифровые решения от&nbsp;MEGA для каждого Тарифная линейка «Элдики + MegaTV»: цифровые решения от MEGA для каждого
До&nbsp;сих пор переплачиваешь за&nbsp;iPhone? Вот что умеет Honor&nbsp;&mdash; и&nbsp;даже лучше! До сих пор переплачиваешь за iPhone? Вот что умеет Honor — и даже лучше!
Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и&nbsp;не&nbsp;ошибиться? Качественная доставка цветов: как выбрать сервис и не ошибиться?
Кибербезопасность с&nbsp;О!: стартует стажировка Intern Labs&nbsp;&mdash; успей подать заявку Кибербезопасность с О!: стартует стажировка Intern Labs — успей подать заявку
13 мая, вторник
10:41
Во время майских праздников Минприроды выявило более 60 экологических нарушений Во время майских праздников Минприроды выявило более 60...
10:38
Цемент может стать социально значимым товаром. Где и сколько стоит мешок
10:34
Первой кыргызстанке с пересаженными легкими нужно более $50 тысяч на лечение
10:27
Будни инфекционки в Бишкеке: сезон ОРВИ прошел, ожидают рост кишечных инфекций
10:19
Трамп отправился в четырехдневное турне по Ближнему Востоку