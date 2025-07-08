В Кыргызстане стройкомпании обяжут платить за включение в реестр

Кабинет министров Кыргызстана утвердил изменения в нормативные акты в сфере архитектурно-строительного контроля. Цель — повысить прозрачность, отчетность и снизить коррупционные риски при реализации строительных проектов.

Решением кабмина расширены полномочия и изменены механизмы работы органов, ответственных за надзор в сфере строительства.

Теперь за включение объекта капитального строительства, реконструкции или перепрофилирования в реестр строящихся объектов потребуется оплатить услугу. Это правило не распространяется на проекты, финансируемые из госбюджета.

Размер и порядок оплаты будет определяться в соответствии с нормативными правовыми актами.

Госорганы, осуществляющие строительный контроль, смогут нанимать квалифицированных специалистов и независимых экспертов на договорной основе — за счет спецсредств, чтобы повысить эффективность проверок и надзора.

Перед подачей заявления о включении объекта в реестр застройщик обязан внести плату, а не после, как было ранее. Также переработан перечень разрешительных документов — он теперь официально передан в ведение Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ.

Финансирование переходного периода и деятельность региональных подразделений стройконтроля в течение трех месяцев после вступления документа в силу возьмет на себя Министерство финансов.

Постановление вступает в силу через 10 дней.