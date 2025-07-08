Кабмин начал путь к углеродной нейтральности: утвержден первый этап стратегии

Кабмин Кыргызстана утвердил концепцию по достижению углеродной нейтральности и план мероприятий по реализации ее первого этапа. Это решение поможет сократить выбросы парниковых газов и установить основы зеленой экономики.

Документ принят во исполнение Парижского соглашения, которое Кыргызстан ратифицировал в 2019 году. В нем определены ключевые направления климатической политики: сокращение выбросов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, а также развитие зеленых технологий и восстановление лесов.

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План включает в себя развитие возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности, модернизация транспортной инфраструктуры, улучшение обращения с отходами, поддержка устойчивого земледелия и лесовосстановление, а также внедрение систем мониторинга климатических рисков.

Мероприятия будут финансироваться за счет средств республиканского бюджета, а также из других источников, не запрещенных законодательством. Ответственные госорганы обязаны каждые полгода отчитываться о ходе реализации плана.

Кыргызстан входит в число уязвимых к изменению климата стран. Повышение температуры, засухи, наводнения и таяние ледников уже оказывают влияние на экономику и здоровье населения. Принятая концепция призвана не только снизить вредные выбросы, но и создать условия для устойчивого развития и международного сотрудничества в сфере экологии.