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Общество

Кабмин изменил правила управления пенсионными накоплениями

Кабмин принял постановление об изменениях касательно управления пенсионными накоплениями людей, которые не выбирали управляющую компанию для своих пенсионных средств.

Теперь пенсионные накопления можно инвестировать в акции кыргызских компаний, зарегистрированных как открытые акционерные общества, но не более 10 процентов от всех средств.

Введены четкие требования к компаниям, акции которых могут покупать за пенсионные деньги: они должны работать официально в Кыргызстане, не иметь долгов перед государством и иметь подтвержденную финансовую отчетность.

Некоторые нормы по управлению накоплениями стали проще — например, уменьшили одно из значений с 25 до 20.

Эти изменения направлены на более эффективное и безопасное управление пенсионными средствами граждан.

Постановление вступит в силу через 15 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333847/
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