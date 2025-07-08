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Экономика

В Кыргызстане запретили перепродажу земли под ВИЭ до запуска объектов

Кабинет министров Кыргызстана утвердил изменения в нормативные акты, регулирующие строительство и эксплуатацию объектов на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Решение принято для повышения прозрачности, эффективности и государственного контроля за использованием природных ресурсов.

Согласно постановлению № 395 от 2 июля 2025 года, внесены поправки в два ключевых документа — о порядке пользования землями гослесфонда и предоставлении участков, находящихся в государственной собственности.

Теперь у инвесторов в сфере ВИЭ будет один год на предоставление технико-экономического обоснования и подтвержденного источника финансирования после получения земли. Если через два года не представлены согласованные проектно-сметные документы, это станет основанием для аннулирования прав на участок.

Ранее ограничение на некоторые этапы составляло один год — теперь срок продлен до трех лет, что должно дать бизнесу больше времени для подготовки и реализации проектов. В течение строительства и до официального ввода в эксплуатацию объекта запрещается передавать участок или права на него третьим лицам.

Эти изменения касаются как участков из фонда государственного леса, так и земель в государственной собственности.

Новые нормы вступают в силу через 15 дней.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335490/
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