16:48
USD 87.45
EUR 102.42
RUB 1.19
Власть

В Кара-Таше жители раскритиковали местные власти на встрече с главой области

Полпред президента в Ошской области Аманкан Кенжебаев встретился с жителями Кара-Ташского айыл аймака Ноокатского района и выслушал жалобы сельчан на нерешенные проблемы.

Во время встречи жители подняли вопросы нехватки инклюзивных детских садов, состояния фельдшерско-акушерских пунктов, строительства сквера возле лагеря «Чайка», а также проблемы с водоснабжением, дорогами и доступностью высокогорных районов.

Кроме того, сельчане просили повысить размеры выплат «суйунчу пул», разработать генплан под строительство жилья, построить резервуар для воды и заасфальтировать дороги.

По словам жителей, многие проблемы годами не решаются, а работа местных властей ведется слишком медленно. В результате глава айыл окмоту и заместитель районного акима подверглись критике, им было сделано предупреждение.

Аманкан Кенжебаев заявил, что все поднятые обращения будут взяты на контроль, а по ряду вопросов примут соответствующие решения.

Он также подчеркнул необходимость повышения эффективности работы местных органов власти.

Во встрече участвовали руководители правоохранительных органов, областного суда, прокуратуры и УВД. Они отдельно приняли обращения граждан по правовым вопросам, связанным с законностью и общественной безопасностью, и пообещали оказывать помощь в рамках закона.
Ссылка: https://24.kg/vlast/374007/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
«Вот такую воду мы пьем». Житель Нооката принес акиму мутную бутылку
Разгул стихии в Гульчо — сели подтопили дворы десятков жилых домов
Жители Нооката задали острые вопросы Садыру Жапарову
Президент открыл общественно-культурный центр с госуслугами в Кара-Кульдже
Когда будет чистая вода? Садыр Жапаров выслушал жителей Аравана
В Оше обсудили границу, торговлю и туризм с Узбекистаном
Сүйүнчү! В Ошской области матери тройни вручили 100 тысяч сомов
Ошская область в 2025 году получила 8,5 миллиарда сомов на капвложения
В Оше прошел гарнизонный смотр силовиков перед парламентскими выборами
Репортаж из Аюу-Сая: жизнь на краю обрыва
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят установить уголовную ответственность за&nbsp;сталкинг В Кыргызстане хотят установить уголовную ответственность за сталкинг
Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к&nbsp;данным абонентов и&nbsp;контроль связи Дастан Бекешев: ГКНБ хочет получить доступ к данным абонентов и контроль связи
Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат Депутат Темирлан Айтиев сдает мандат
Даже самый сложный диалог лучше вооруженного противостояния&nbsp;&mdash; Садыр Жапаров Даже самый сложный диалог лучше вооруженного противостояния — Садыр Жапаров
Бизнес
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
Музыка, драйв и&nbsp;iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на&nbsp;Kyrgyz Tour Музыка, драйв и iPhone 17: MEGA приглашает кыргызстанцев на Kyrgyz Tour
Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в&nbsp;Бишкеке Бесплатные консультации турецких профессоров Acıbadem пройдут в Бишкеке
15 мая, пятница
16:31
Объем торговли Кыргызстана снизился на 4 процента: экспорт золота упал в 3 раза Объем торговли Кыргызстана снизился на 4 процента: эксп...
16:29
Айгуль Жапарова навестила мать тройни и поздравила кыргызстанок с Днем матери
16:15
Дорожный конфликт в Бишкеке закончился задержанием одного из участников
16:13
В Кара-Таше жители раскритиковали местные власти на встрече с главой области
16:10
Кыргызстан назначил первого посла в Египте после открытия дипмиссии