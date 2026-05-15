В Кара-Таше жители раскритиковали местные власти на встрече с главой области

Полпред президента в Ошской области Аманкан Кенжебаев встретился с жителями Кара-Ташского айыл аймака Ноокатского района и выслушал жалобы сельчан на нерешенные проблемы.

Во время встречи жители подняли вопросы нехватки инклюзивных детских садов, состояния фельдшерско-акушерских пунктов, строительства сквера возле лагеря «Чайка», а также проблемы с водоснабжением, дорогами и доступностью высокогорных районов.

Кроме того, сельчане просили повысить размеры выплат «суйунчу пул», разработать генплан под строительство жилья, построить резервуар для воды и заасфальтировать дороги.

По словам жителей, многие проблемы годами не решаются, а работа местных властей ведется слишком медленно. В результате глава айыл окмоту и заместитель районного акима подверглись критике, им было сделано предупреждение.

Аманкан Кенжебаев заявил, что все поднятые обращения будут взяты на контроль, а по ряду вопросов примут соответствующие решения.

Он также подчеркнул необходимость повышения эффективности работы местных органов власти.

Во встрече участвовали руководители правоохранительных органов, областного суда, прокуратуры и УВД. Они отдельно приняли обращения граждан по правовым вопросам, связанным с законностью и общественной безопасностью, и пообещали оказывать помощь в рамках закона.