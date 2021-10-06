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Власть

В парламенте снова требуют отчета кабмина о подготовке к осенне-зимнему периоду

В парламенте снова требуют отчет кабинета министров о подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду. С предложением сегодня на заседании выступили несколько депутатов.

Айбек Осмонов отметил, что есть необходимость узнать, какова готовность социальных учреждений.

«Я поддерживаю коллег. Зима на носу. Наше правительство заявило, что электроэнергию покупают у соседей. А Таджикистан опроверг это. Кабмин нас обманывает», — заявил Дастан Бекешев.

В конце прошлой недели министр энергетики Доскул Бекмурзаев сообщил, что с 1 октября Кыргызстан начал импортировать электроэнергию из Таджикистана, но стоимость покупки назвать отказался. Выяснилось, что эта информация не соответствует действительности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209444/
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