В парламенте снова требуют отчета кабмина о подготовке к осенне-зимнему периоду

В парламенте снова требуют отчет кабинета министров о подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду. С предложением сегодня на заседании выступили несколько депутатов.

Айбек Осмонов отметил, что есть необходимость узнать, какова готовность социальных учреждений.

«Я поддерживаю коллег. Зима на носу. Наше правительство заявило, что электроэнергию покупают у соседей. А Таджикистан опроверг это. Кабмин нас обманывает», — заявил Дастан Бекешев.