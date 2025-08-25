13:12
Общество

Поставка угля на ТЭЦ и в бюджетные учреждения идет по графику — «Кыргызкомур»

Поставка угля на ТЭЦ Бишкека и в бюджетные учреждения идет по графику. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель гендиректора ГП «Кыргызкомур» Рустам Садыралиев.

По его словам, 28 мая 2025 года кабинетом министров принято постановление о подготовке отраслей экономики и населения КР к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года. Установлены плановые показатели по добыче и поставке угля, в рамках которых «Кыргызкомур» ведет работу.

«Самое главное — план по вскрышным работам, от которого зависит добыча угля. На 2025 год установлен план — провести вскрышные работы на 8 миллионов кубов. Это очень большой показатель. По состоянию на 20 августа, провели вскрышные работы на более 4,5 миллиона кубов. Уголь на складе в первоначальном объеме 120 тысяч тонн заготовлен», — сказал Рустам Садыралиев.

Он отметил, что поставку угля делят на три сегмента:

  1. ТЭЦ Бишкека;
  2. бюджетные и социальные учреждения;
  3. для населения.

««Кыргызкомур» является крупным поставщиком угля на севере республики. В рамках первого этапа заключили договор со столичной ТЭЦ на поставку угля в объеме 570 тысяч тонн, на 20 августа поставили 51 тысячу тонн угля. Все идет по графику. Также заключили договоры с бюджетными и социальными учреждениями, это казармы, военные части, школы, больницы, айыл окмоту и другие учреждения. Отпуск угля согласно договорам тоже начался. Что касается населения, сортированный уголь будет доступен с 10-15 сентября», — добавил Рустам Садыралиев.

Он отметил, что благодаря газификации районов есть определенные сдвиги в переходе на газовое отопление.

«В рамках борьбы со смогом мы бы тоже хотели, чтобы больше использовали экологические виды топлива. Однако я бы не сказал, что идет увеличение или снижение потребления угля. В целом оно пока сохраняется на одном уровне, ведь цена тоже играет роль. Уголь остается самым дешевым видом топлива для отопления и других целей», — заключил Рустам Садыралиев.
