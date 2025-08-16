Более 240 тысяч тонн угля намерены приобрести для отопительного сезона в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

По ее данным, поставки топлива будут организованы по графику до декабря 2025 года. В каждом районе столицы уже работают топливные базы.

Мэр Айбек Джунушалиев провел обход территории ТЭЦ и осмотрел системы сероочистки энергоблоков № 3 и 4, где ранее был проведен капитальный ремонт.

Состоялось заседание штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов.

В 2025 году на ТЭЦ Бишкека были предусмотрены ремонтные работы на пяти энергетических котлах и семи турбоагрегатах. На сегодняшний день ремонт завершен на пяти турбоагрегатах, на остальных работы продолжаются. Ремонтные работы также ведутся на вспомогательном оборудовании и в зданиях предприятия.

МП «Бишкектеплосеть» выполняет реконструкцию тепловых сетей и насосных станций. В «Бишкектеплоэнерго» проводятся ремонтные работы на котельных и тепловых сетях.

На отопительный сезон 2025/2026 годов для населения города запланировано 240,2 тысячи тонн угля, уже проведены тендеры, заключены договоры, поставка выполняется в соответствии с графиком.