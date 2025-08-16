13:35
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Экономика

Более 240 тысяч тонн угля намерены приобрести для отопительного сезона в Бишкеке

Более 240 тысяч тонн угля намерены приобрести для отопительного сезона в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека

По ее данным, поставки топлива будут организованы по графику до декабря 2025 года. В каждом районе столицы уже работают топливные базы.

Мэр Айбек Джунушалиев провел обход территории ТЭЦ и осмотрел системы сероочистки энергоблоков № 3 и 4, где ранее был проведен капитальный ремонт.

Состоялось заседание штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов.

В 2025 году на ТЭЦ Бишкека были предусмотрены ремонтные работы на пяти энергетических котлах и семи турбоагрегатах. На сегодняшний день ремонт завершен на пяти турбоагрегатах, на остальных работы продолжаются. Ремонтные работы также ведутся на вспомогательном оборудовании и в зданиях предприятия.

МП «Бишкектеплосеть» выполняет реконструкцию тепловых сетей и насосных станций. В «Бишкектеплоэнерго» проводятся ремонтные работы на котельных и тепловых сетях.

На отопительный сезон 2025/2026 годов для населения города запланировано 240,2 тысячи тонн угля, уже проведены тендеры, заключены договоры, поставка выполняется в соответствии с графиком.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/339882/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Как идет подготовка к отопительному сезону, проверил мэр Бишкека
По каким причинам отключают электричество, объяснила специалист
В городе Ош начнут поэтапное подключение отопления
Подготовка к зиме. Сколько угля и мазута заготовили для ОЗП на 2024-2025 годы
В Минэнерго уточнили, сколько нужно угля для благополучного прохождения ОЗП
Подготовка к зиме хорошая, отключений света не будет — глава Минэнерго
В кабмине Кыргызстана обсудили вопросы подготовки к отопительному сезону
Объем воды в Токтогулке к отопительному сезону составит 12,5 миллиарда кубов
«Кыргызкомуру» поручено обеспечить поставку качественного угля на ТЭЦ Бишкека
Цифра дня. 7 миллиардов сомов потратят в 2024 году на подготовку к зиме
Популярные новости
Власти Кыргызстана озаботились снижением цен на&nbsp;мясо Власти Кыргызстана озаботились снижением цен на мясо
В&nbsp;Кыргызстане налоговую задолженность, образовавшуюся до&nbsp;2022&nbsp;года, спишут В Кыргызстане налоговую задолженность, образовавшуюся до 2022 года, спишут
Отмена транспортного налога: что нужно знать гражданам Отмена транспортного налога: что нужно знать гражданам
Запрет на&nbsp;ввоз автотранспортных кузовов в&nbsp;Кыргызстан инициирует Минэкономики Запрет на ввоз автотранспортных кузовов в Кыргызстан инициирует Минэкономики
Бизнес
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
Покупайте технику и&nbsp;смартфоны на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; платите частями без переплат Покупайте технику и смартфоны на O!Market — платите частями без переплат
Впервые представитель Кыргызстана в&nbsp;совете директоров Credo Bank (Грузия) Впервые представитель Кыргызстана в совете директоров Credo Bank (Грузия)
16 августа, суббота
13:33
В зоне отдыха «Грин Сити» на Иссык-Куле выявлен факт незаконной рыбалки В зоне отдыха «Грин Сити» на Иссык-Куле выявлен факт не...
13:27
Дни кино Казахстана пройдут в Кыргызстане с 20 августа
13:25
Вертолет Минобороны совершил жесткую посадку в районе пика Победы
13:17
В Кыргызстане ужесточают контроль за розничными ценами на мясо
13:14
Акция донорства. Сотрудники аэропорта «Манас» сдали около 300 литров крови