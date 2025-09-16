Капитальный ремонт 36 трансформаторов провели в Иссык-Атинском районе

Энергетики Чуйского предприятия электрических сетей в Иссык-Атинском районе капитально отремонтировали 36 трансформаторов. Об этом сообщила пресс-служба ЧПЭС.

По ее данным, кроме того выполнены следующие работы:

капитально отремонтировали 5 километров воздушных линий;

протянули 6 километров воздушной линии СИП;

провели техническое обслуживание 183 трансформаторов, 450 километров воздушных линий;

в рамках капитального строительства заменили 2 трансформатора с увеличением мощности;

Запланированные в рамках подготовки к зимнему отопительному сезону ремонтные работы выполнены на 80 процентов.