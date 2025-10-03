20:38
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Власть

Экономия электричества и цены на уголь. В кабмине прошло заседание по ОЗП

Адылбек Касымалиев провел совещание по вопросам подготовки отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов и отчету о проделанной работе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в связи с увеличением объемов потребления электроэнергии, а также засушливым летним периодом, по состоянию на 1 октября 2025 года объем воды в Токтогульском водохранилище оказался на 1,6 миллиарда кубометров меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«По итогам 8 месяцев ВВП превысил 1 триллион сомов, темп роста составил 11,1 процента. В то же время годовой показатель консолидированного бюджета по итогам 8 месяцев выполнен полностью. По итогам года он превысит 1 триллион. В условиях такого развития событий бесперебойное обеспечение электроэнергией — одна из наших главных задач. Мы начали стратегические проекты в энергетике, но вместе с тем есть вопросы, требующие ежедневного и постоянного контроля», — сказал Адылбек Касымалиев.

Также он заслушал информацию о состоянии ГЭС страны и их подготовке к зиме, отметив, что в этом году завершена реконструкция Токтогульской ГЭС, заменены 4 гидроагрегата, что позволило добавить 240 мегаватт мощности. Таким образом, общая установленная мощность Токтогульской ГЭС достигла 1, 44 тысячи мегаватт. Однако до ввода в эксплуатацию крупных энергетических проектов, таких как Камбаратинская ГЭС-1, сохраняется необходимость экономии электроэнергии. Он призвал все министерства и другие госорганы, местные власти и население к бережному использованию электричества.

В рамках совещания заслушаны доклады руководителей местных органов власти о подготовке к ОЗП и дан ряд поручений по обеспечению населения и бюджетных организаций углем. Особое внимание уделено недопущению необоснованного повышения цен на уголь, профильным госорганам поручено строго контролировать этот вопрос.
Ссылка: https://24.kg/vlast/345956/
просмотров: 153
Версия для печати
Материалы по теме
Подготовка к зиме в Оше: уголь реализуют по 7,5-8 тысяч сомов за тонну
Соцучреждения в Кыргызстане проверяют на готовность к зиме
Капитальный ремонт 36 трансформаторов провели в Иссык-Атинском районе
Поставка угля на ТЭЦ и в бюджетные учреждения идет по графику — «Кыргызкомур»
Более 240 тысяч тонн угля намерены приобрести для отопительного сезона в Бишкеке
Подготовка к зиме. Сколько угля и мазута заготовили для ОЗП на 2024-2025 годы
В Минэнерго уточнили, сколько нужно угля для благополучного прохождения ОЗП
Подготовка к зиме хорошая, отключений света не будет — глава Минэнерго
«Кыргызкомуру» поручено обеспечить поставку качественного угля на ТЭЦ Бишкека
Цифра дня. 7 миллиардов сомов потратят в 2024 году на подготовку к зиме
Популярные новости
Президент предложил конфисковывать внедорожники у&nbsp;людей, ездящих на&nbsp;них по&nbsp;горам Президент предложил конфисковывать внедорожники у людей, ездящих на них по горам
Садыр Жапаров: Если пойду на&nbsp;выборы, уверен, меня поддержат 90&nbsp;процентов Садыр Жапаров: Если пойду на выборы, уверен, меня поддержат 90 процентов
Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша на&nbsp;30&nbsp;ноября Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша на 30 ноября
Экстренное совещание в&nbsp;Пентагоне: США готовятся к&nbsp;войне, заявил Пит Хегсет Экстренное совещание в Пентагоне: США готовятся к войне, заявил Пит Хегсет
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
3 октября, пятница
20:23
Экономия электричества и цены на уголь. В кабмине прошло заседание по ОЗП Экономия электричества и цены на уголь. В кабмине прошл...
20:21
Ввоз запрещенных рыболовных сетей пресекли таможенники в Ошской области
20:00
Легендарный сумоист Хакухо Се стал послом доброй воли Игр кочевников
19:55
В «Кыргызкомуре» прокомментировали нарушения, выявленные Счетной палатой
19:41
В Бишкеке задержаны продавцы крупной партии электронных сигарет