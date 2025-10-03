Экономия электричества и цены на уголь. В кабмине прошло заседание по ОЗП

Адылбек Касымалиев провел совещание по вопросам подготовки отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов и отчету о проделанной работе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в связи с увеличением объемов потребления электроэнергии, а также засушливым летним периодом, по состоянию на 1 октября 2025 года объем воды в Токтогульском водохранилище оказался на 1,6 миллиарда кубометров меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«По итогам 8 месяцев ВВП превысил 1 триллион сомов, темп роста составил 11,1 процента. В то же время годовой показатель консолидированного бюджета по итогам 8 месяцев выполнен полностью. По итогам года он превысит 1 триллион. В условиях такого развития событий бесперебойное обеспечение электроэнергией — одна из наших главных задач. Мы начали стратегические проекты в энергетике, но вместе с тем есть вопросы, требующие ежедневного и постоянного контроля», — сказал Адылбек Касымалиев.

Также он заслушал информацию о состоянии ГЭС страны и их подготовке к зиме, отметив, что в этом году завершена реконструкция Токтогульской ГЭС, заменены 4 гидроагрегата, что позволило добавить 240 мегаватт мощности. Таким образом, общая установленная мощность Токтогульской ГЭС достигла 1, 44 тысячи мегаватт. Однако до ввода в эксплуатацию крупных энергетических проектов, таких как Камбаратинская ГЭС-1, сохраняется необходимость экономии электроэнергии. Он призвал все министерства и другие госорганы, местные власти и население к бережному использованию электричества.

В рамках совещания заслушаны доклады руководителей местных органов власти о подготовке к ОЗП и дан ряд поручений по обеспечению населения и бюджетных организаций углем. Особое внимание уделено недопущению необоснованного повышения цен на уголь, профильным госорганам поручено строго контролировать этот вопрос.