Подготовка к зиме в Оше: уголь реализуют по 7,5-8 тысяч сомов за тонну

В Оше под председательством вице-мэра Сонунбека Жунусбаева состоялось заседание штаба по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 годов.

По информации мэрии, муниципальное предприятие «Ошский теплоэлектроцентр» завершило капитальный ремонт трех паровых котлов и обеспечило завоз более 21 тысячи тонн мазута.

Муниципальное предприятие «Теплоснабжение» подготовило к зиме 103 из 111 котельных. Работы по оставшимся восьми находятся на завершающей стадии. Для нужд предприятия предусмотрено 14,5 тысячи тонн угля, из которых к 1 октября заготовлено 5 тысяч тонн.

Кроме того, учреждения образования и здравоохранения полностью подготовлены к зимнему периоду. Для удобства горожан организовано 35 пунктов продажи угля. Стоимость топлива составляет от 7,5 до 8 тысяч сомов за тонну.