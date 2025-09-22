Соцучреждения в Кыргызстане проверяют на готовность к зиме

В Кыргызстане завершается подготовка социальных стационарных учреждений к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов. Министерство труда, социального обеспечения и миграции сообщает, что в зоне особого внимания — 17 объектов по всей стране.

Заместитель министра Айнура Орозбаева посетила ряд учреждений, где проверила системы отопления, состояние зданий, наличие топлива, продуктов питания и медикаментов. Особое внимание уделено вопросам безопасности и созданию комфортных условий для получателей социальных услуг.

По данным ведомства, четыре учреждения будут отапливать углем, три — комбинированно (уголь и электроэнергия), девять — на электроотоплении. Реабилитационный центр для детей с инвалидностью «Келечек» подключен к центральной системе отопления.

Фото из интернета. В Кыргызстане соцучреждения проверяют на готовность к зиме

Департамент социальной защиты уточнил, что поставки угля ведутся по графику. Так, Сулюктинский социально-стационарный объект заключил договор на 33,7 тонны топлива, поставки продолжаются. Кадамджайский психоневрологический интернат ожидает первые 150 тонн из 310 законтрактованных. В Серафимовский объект уже доставлено 330 тонн из 800. Токмакский психоневрологический интернат № 1 полностью обеспечен 450 тоннами угля, а котельные прошли ремонт.

В министерстве подчеркнули, что подготовка к отопительному сезону идет в соответствии с утвержденным планом и находится под постоянным контролем.