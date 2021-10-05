Нацбанку предложили самому разработать законопроект о финтехе

Национальному банку предложили самому разработать и внести в Жогорку Кенеш законопроект о развитии финансовых технологий в Кыргызстане. С такой инициативой выступил депутат Чынгыз Макешов.

По его словам, нардепы готовы предоставить регулятору специалистов, у которых есть понимание в этой отрасли. Это нужно для того, чтобы были учтены все плюсы финтехпроектов, а также исключены минусы, отмеченные в отклоненном законопроекте Самата Ибраева.

«В конце концов мы должны быть на передовой, а не отставать от тех рынков, которые сейчас развиваются», — высказался Чынгыз Макешов.

С ним согласилась и депутат Айнура Осмонова. Она отметила, что Самат Ибраев привлек экспертов для разработки своего законопроекта. Поэтому она предложила Нацбанку сесть за стол переговоров, все обсудить и выработать новый законопроект.