В КР объем наличных денег в обращении составляет около 280 миллиардов сомов

В Кыргызстане объем наличных денег в обращении составляет около 280 миллиардов сомов. Об этом журналистам сообщила главный эксперт управления денежной наличности Национального банка Кумушай Артыкова.

По ее словам, в настоящее время соотношение наличных и безналичных денег в стране остается примерно на одном уровне. Несмотря на рост безналичных платежей, включая электронные кошельки и QR-оплату, спрос на наличные остается высоким.

«В 2020-м в обращении находилось около 200 миллиардов сомов. В 2024-2025 годах этот показатель вырос до 240 миллиардов. Сейчас в обращении находится примерно 280 миллиардов сомов», — сказала специалист.

Она также добавила, что с 1993-го в КР в обращение выпущено пять серий банкнот. Все они сохраняют статус законного платежного средства.