Общество

В Кыргызстане стартует Глобальная неделя денег — 2026

Фото НБ КР.

В Кыргызстане с 30 марта по 3 апреля пройдет ежегодная информационно-образовательная кампания по финансовой грамотности «Глобальная неделя денег — 2026». Об этом сообщил Национальный банк.

Кампания пройдет под девизом «Деньги с умом — достаток в дом» и направлена на повышение финансовой грамотности населения. В рамках инициативы гражданам расскажут о контроле расходов, основах инвестирования, защите от мошенничества и навыках поиска достоверной информации о финансовых инструментах.

По данным регулятора, мероприятия охватят все регионы страны. Совместно с государственными органами, коммерческими банками, финансовыми компаниями и образовательными учреждениями запланированы открытые уроки, лекции и семинары, дни открытых дверей и экскурсии в банки, а также интерактивные игры, конкурсы и викторины.

Участникам представят практическую информацию о финансовой безопасности и принятии обоснованных финансовых решений.

План мероприятий размещен на официальных сайтах Национального банка и проекта по финансовой грамотности.

Глобальная неделя денег (Global Money Week) проводится с 2012 года и охватывает более 170 стран. Кампания направлена на расширение доступа детей и молодежи к финансовому образованию и формирование навыков грамотного управления личными финансами.

В Кыргызстане акция проводится с 2015-го. Координатором выступает Национальный банк.
