В Кыргызстане с 30 марта по 3 апреля пройдет ежегодная информационно-образовательная кампания по финансовой грамотности «Глобальная неделя денег — 2026». Об этом сообщил Национальный банк.

Кампания пройдет под девизом «Деньги с умом — достаток в дом» и направлена на повышение финансовой грамотности населения. В рамках инициативы гражданам расскажут о контроле расходов, основах инвестирования, защите от мошенничества и навыках поиска достоверной информации о финансовых инструментах.

По данным регулятора, мероприятия охватят все регионы страны. Совместно с государственными органами, коммерческими банками, финансовыми компаниями и образовательными учреждениями запланированы открытые уроки, лекции и семинары, дни открытых дверей и экскурсии в банки, а также интерактивные игры, конкурсы и викторины.

Участникам представят практическую информацию о финансовой безопасности и принятии обоснованных финансовых решений.

План мероприятий размещен на официальных сайтах Национального банка и проекта по финансовой грамотности.