08:47
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Экономика

Мошенники в Сети. Нацбанк вновь призывает кыргызстанцев не терять бдительность

Национальный банк призывает граждан страны не терять бдительность в связи с участившимися случаями мошенничества в интернете. Рекомендации последовали после начала набора на сезонные работы в страны Европы.

Читайте по теме
ГУУР МВД КР: Не верьте тем, кто предлагает работу в Великобритании за деньги

Отмечается, что мошенники используют методы психологического воздействия, создавая зеркальные сайты и поддельные документы. Они копируют страницы с реальными визами и контрактами, чтобы вызвать доверие у потенциальных жертв. После получения денег злоумышленники обещают оформить документы, но бесследно исчезают, удаляя сайт.

Регулятор напоминает, что на этапе отбора на сезонные работы оплата не взимается. Лицензированные операторы программы работают только через Центр трудоустройства граждан за рубежом.

Не доверять информации на подозрительных сайтах, проверять лицензии через официальные государственные органы рекомендует Нацбанк и просит не отправлять деньги на электронные кошельки или банковские карты малознакомых лиц.

В случае столкновения с мошенничеством нужно обратиться в правоохранительные органы по номеру 102.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/368735/
просмотров: 1029
Версия для печати
Материалы по теме
В КР объем наличных денег в обращении составляет около 280 миллиардов сомов
Нацбанк КР объяснил разницу цен покупки и продажи золотых слитков
В Кыргызстане стартует Глобальная неделя денег — 2026
Экс-главу Нацбанка Мелиса Тургунбаева задержали по делу «Кыргызнефтегаза»
Активы банковского сектора КР превысили 1,3 триллиона сомов — Нацбанк
Кабылбеков: Отставка главы Нацбанка, возможно, связана с делом «Кыргызнефтегаза»
Глава кабмина представил коллективу Нацбанка нового председателя
Маскируют под благотворительность. Финразведка о борьбе с экстремизмом
Глава Нацбанка КР написал заявление об отставке
Кредиты по новым правилам: лимит начислений и контроль долгов вводит Нацбанк
Популярные новости
Тенге бьет очередной рекорд, рубль заметно дорожает. Курс валют на 3 апреля
Тенге обновил максимум года, дорожают и другие валюты. Курс на 2 апреля
В Кыргызстане ограничили бюджетный дефицит и государственный долг
Налоги выросли вдвое: «Дордой» и «Кара-Суу» дали до 1,3 миллиарда сомов
Бизнес
Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
6 апреля, понедельник
08:34
В Кыргызстане 401 тысяча гектаров пастбищ переведена в режим восстановления В Кыргызстане 401 тысяча гектаров пастбищ переведена в ...
08:29
В Кыргызстане увеличился спрос на золотые слитки
08:11
Соглашение с Италией о поощрении и защите инвестиций ратифицировали власти КР
07:53
Объявлен тендер на разработку проекта нового бассейна Дворца спорта в Бишкеке
07:50
В Бишкеке задержан призер чемпионатов Азии по борьбе: вел себя агрессивно
5 апреля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: дожди
19:27
Католики мира празднуют Пасху. Папа Римский призвал всех воюющих сложить оружие
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, органная музыка и европейское кино