Мошенники в Сети. Нацбанк вновь призывает кыргызстанцев не терять бдительность

Национальный банк призывает граждан страны не терять бдительность в связи с участившимися случаями мошенничества в интернете. Рекомендации последовали после начала набора на сезонные работы в страны Европы.

Отмечается, что мошенники используют методы психологического воздействия, создавая зеркальные сайты и поддельные документы. Они копируют страницы с реальными визами и контрактами, чтобы вызвать доверие у потенциальных жертв. После получения денег злоумышленники обещают оформить документы, но бесследно исчезают, удаляя сайт.

Регулятор напоминает, что на этапе отбора на сезонные работы оплата не взимается. Лицензированные операторы программы работают только через Центр трудоустройства граждан за рубежом.

Не доверять информации на подозрительных сайтах, проверять лицензии через официальные государственные органы рекомендует Нацбанк и просит не отправлять деньги на электронные кошельки или банковские карты малознакомых лиц.

В случае столкновения с мошенничеством нужно обратиться в правоохранительные органы по номеру 102.