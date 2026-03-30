Экономика

Нацбанк КР объяснил разницу цен покупки и продажи золотых слитков

Читатель обратился в 24.kg с просьбой разъяснить ситуацию с ценами на золотые слитки. По его словам, разница между ценой продажи и обратного выкупа, например за тройскую унцию, достигает порядка 60 тысяч сомов — 396 тысяч 26 сомов при покупке и 452 тысяч 832 сома при продаже.

Читатель задается вопросом, почему маржа остается столь высокой, особенно в условиях изменения мировых цен на золото.

«Если цена на золото падает, разве Национальный банк Кыргызской Республики не должен продавать слитки по биржевым ценам с небольшой наценкой?» — интересуется он.

В НБ КР 24.kg ответили, что цена продажи и обратного выкупа аффинированных золотых мерных слитков, выпускаемых регулятором, устанавливается им по результатам расчетов, производимых на ежедневной основе.

Цена продажи и обратного выкупа мерного слитка рассчитывается исходя из:

  • стоимости золота, установленной по вечернему фиксингу (в долларах США) Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов на предыдущий рабочий день, по официальному курсу национальной валюты (сом) к доллару США;
  • затрат Национального банка на изготовление мерных слитков (стоимость драгоценного металла, использованного для изготовления мерных слитков, сопутствующие затраты на изготовление мерных слитков, на упаковку, транспортные расходы, расходы на страховку, налоги и таможенное оформление). Соответственно, при изменении валютного курса и стоимости золота на мировом рынке стоимость мерных слитков также меняется.

Мерные слитки, обратно выкупаемые Национальным банком, в последующем повторно реализовываются. В этой связи в целях установления единой цены продажи мерных слитков расчет стоимости продажи с учетом обратно выкупленных мерных слитков устанавливается с учетом средней цены обратно выкупленных мерных слитков, то есть с учетом курса сома к доллару США и стоимости золота на Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов, установленной на момент обратного выкупа этих мерных слитков.

В связи с ростом стоимости золота население стало активнее продавать мерные слитки, что, соответственно, привело к увеличению разницы между ценой продажи и ценой обратного выкупа мерных слитков.
