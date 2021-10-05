Свержение коррупции. Обращение Садыра Жапарова по случаю октябрьских событий

Садыр Жапаров выступил с обращением к кыргызстанцам по случаю первой годовщины октябрьских событий 2020-го. Текст распространила пресс-служба президента.

По словам Садыра Жапарова, спустя год о причинах октябрьских событий высказываются разные точки зрения.

«Как известно, выборы прошлого года в Жогорку Кенеш сопровождались серьезными нарушениями, а несправедливость этого процесса привела к росту недовольства избирателей и, как следствие, к требованию аннулировать результаты голосования, которое, однако, не было своевременно выполнено. Возмущенные этим широкие слои населения были вынуждены свергнуть действующую власть. Не ошибусь, если скажу, что такая ситуация была вызвана изменениями в редакции Конституции в виде перехода к парламентско-президентской форме правления, что не отвечало интересам государства. Конституция 2010-го ввела пропорциональную избирательную систему, и, к сожалению, выборы стали проходить по закрытым спискам. Эта система создала благоприятную среду для политической коррупции: лидеры политических партий без зазрения совести продавали места в списках, вследствие чего процесс подкупа голосов только усилился», — сказал он.

Эта коррупционная «политика» распространилась далее: парламент, который имел право формировать правительство страны, занялся распределением министерских портфелей, тем самым лишив всю исполнительную ветвь власти возможности действовать независимо. Подотчетности перед народом фактически не было. Садыр Жапаров

Он напомнил, что Жогорку Кенеш и правительство на тот момент обвиняли друг друга, а президент при этом делал вид, что ничего не происходит. Ни одна ветвь власти, по мнению главы государства, и все они вместе между тем не хотели брать ответственность на себя, и расплатой за это стала угроза их общей легитимности.

«При этом был грубо нарушен основной принцип первой статьи Конституции: народ Кыргызской Республики — носитель суверенитета и единственный источник государственной власти. Таким образом, взаимодействие между людьми и властными институтами снизилось, а недовольство усиливалось. Политические партии не пытались решать проблемы тех или иных слоев общества, а преследовали интересы только нескольких своих руководителей. Такая несправедливая система рано или поздно должна была рухнуть. Конечной и главной целью народа было свержение безответственной власти, созданной на основе действовавшей тогда Конституции», — заметил он.

Рост коррупции в условиях пандемии вызвал возмущение населения, и власть окончательно утратила доверие. Садыр Жапаров

По его словам, в те тяжелые дни враги Кыргызстана предвкушали, а друзья опасались, что вспыхнет междоусобица и государство рухнет. Однако наш мудрый народ показал, что стоит выше подобных политических спекуляций и провокаций.

Президент подчеркнул, что без жертв в столкновениях с силами правопорядка в ночь с 5 на 6 октября не обошлось, и выразил соболезнования семье погибшего Умутбека Алтынбек уулу и пострадавшим в тех событиях.

«Нам удалось в рамках закона стабилизировать обстановку и сохранить в республике мир и спокойствие. По требованию народа прежняя власть ушла в отставку, и в соответствии с Конституцией было сформировано новое правительство. Несомненно, это один из поворотных моментов в новейшей истории Кыргызстана, и наша победа стала выигрышем для всего нашего народа. Подлинно народная власть в короткие сроки восстановила политическую и социальную стабильность в стране. Нелепые домыслы о том, что новое правительство Кыргызской Республики не будет признано международным сообществом, были опровергнуты. Все международные обязательства, предыдущие двусторонние и многосторонние договоренности полностью выполняются», — заверил он.

По словам Садыра Жапарова, самое главное, что кыргызский народ еще раз доказал, что, несмотря на различные политические события и происки провокационных сил, он превыше всего ставит свое единство и стабильность в государстве.

«После памятных октябрьских событий наша республика оказалась в сложной политической и социально-экономической ситуации, потому что предыдущие революции в независимом Кыргызстане стали большим уроком для всех нас, показав, что только народно-демократическая власть позволит нам остаться нацией и укрепит нашу независимость. Стало ясно, что только верховенство закона, ответственность, открытость и, самое главное, справедливость могут восстановить всенародное доверие и гарантировать единство и развитие Кыргызстана. У нашей родины есть все возможности стать процветающим государством. Соответственно, кыргызстанцы имеют полное право на достойную жизнь. Мы не отклонимся от нашего пути, направленного на повышение уровня жизни миллионов людей и построение справедливого общества! Пусть небо над нашей страной всегда будет чистым, наш многонациональный народ — единым, а любимая страна процветает!» — добавил он.

«Как человек, пришедший к власти при народной поддержке, я взял на себя большую ответственность. Таким образом, я поставил своей главной целью служить народу, опираясь на него и веря в него», — сказал глава государства.

Напомним, в ходе массовых беспорядков в столице в ночь на 6 октября 2020 года пострадали 1 тысяча 221 человек. Погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу.

Ситуация в государстве постепенно стабилизировалась. Однако события 5-6 октября еще не получили официальной оценки.