Революция зумеров. Что происходит в Непале

В Непале не утихают беспорядки. Несмотря на то что правительство страны подало в отставку, а закон о запрете соцсетей и YouTube, вызвавший столь бурную волну недовольства, отменен, протесты продолжаются.

Фото из интернета

Улицы окутаны облаком слезоточивого газа, но митингующие не отступают, ожесточенные столкновения с силами правопорядка не прекращаются. По последним данным, погибли 19 человек, более 300 получили ранения.

Между тем чиновников эвакуируют с крыш зданий на вертолетах.

Как все начиналось и чем может обернуться крупнейший массовый кризис в этом южноазиатском государстве, где так любят отдыхать туристы со всего мира, включая Центральную Азию, — в материале 24.kg.

Как все было

Читайте по теме Фото дня. В Непале подожгли правительственное здание

В конце августа власти Непала объявили о новом законе, обязующем все иностранные IT-компании зарегистрироваться в Министерстве связи и информационных технологий, чтобы платить налоги на территории страны. На то, чтобы выполнить это требование, менеджерам предприятий по программному обеспечению отводилась неделя.

Срок истек 4 сентября. Тех, кто не успел или не захотел подать в установленный лимит заявку и начать процедуру регистрации, заблокировали. Под ограничение попали большинство социальных сетей, в том числе все платформы компании Meta, а также YouTube, Х, Reddit, LinkedIn.

5 сентября в Катманду и других крупных городах Непала начались массовые демонстрации.

Зумеры против

Еще на этапе обсуждения документа, против которого восстали юные непальцы, власти поясняли — необходимо укрепить цифровой суверенитет, дать бой фейкам и мошенничеству в Сети.

«Правительство выполняло директиву Верховного суда, и, согласно ей, нужно было отслеживать нежелательный контент в интернете и обеспечивать ответственность работающих в стране технологических компаний», — пишет Times of India.

Фото из интернета

В этой же статье автор далее объясняет, почему закон буквально, оторвав зумеров Непала от гаджетов, вытолкал их с диванов на улицы. Он утверждает, что для молодых непальцев социальные сети больше чем развлечение.

«Это основной источник не только новостей, но и онлайн-заработка. Поэтому пользователи восприняли блокировку как прямое посягательство на собственное благополучие», — говорится в материале.

Что сейчас

Итак, 4 сентября блокируют популярные медиаплатформы, начинаются масштабные выступления молодежи. По разным оценкам, в акциях приняли участие в основном молодые люди от 18 до 25 лет. Этот массовый кризис журналисты прозвали «революцией поколения Z».

8 сентября правительство Непала сняло запрет на социальные сети, однако молодежь не расходилась.

Сегодня обстановка накалилась: к протестам против запрета соцсетей добавились лозунги о коррупции и требование справедливо расследовать гибель людей и в целом реформировать политическую систему.

Демонстранты вновь вышли на улицы, нарушив тем самым введенный 8 сентября комендантский час, и собрались перед зданием парламента в столице Катманду.

Участники беспорядков атаковали тюрьму в Дхангадхи, сотни заключенных сбежали. По состоянию на 9 сентября протестующие заявляют, что страна перешла под их контроль, и призывают к выборам нового правительства. Назначить временным премьер-министром они хотят главного рэпера, мэра Катманду Балендру Шаха.

Это пожелание протестующие озвучили после того, как появились новости об отставке главы правительства Шарма Оли.

Фото из интернета

Как передает The Daily Gurdian, политик заявил, что это необходимо для «конституционного урегулирования кризиса». Следом за ним покинули свои посты глава Министерства внутренних дел Рамеш Лехак и еще несколько министров.

В некоторых СМИ появилось сообщение и об отставке президента, но в его офисе эту новость опровергли. Известно, что ряд высокопоставленных чиновников срочно эвакуировали из государства на военных вертолетах.

По последним данным, военные Непала вводят комендантский час с 22.00 и начинают развертывание сил по всей стране.

Командующий Вооруженными силами Непала генерал Ашок Радж Сигдел призвал участников акций прекратить протесты и перейти к диалогу для мирного урегулирования ситуации.

А что с туристами?

Читайте по теме МИД просит кыргызстанцев воздержаться от поездок в Непал

Непал всегда был одним из любимых направлений туристов, в том числе из Центральной Азии, включая Кыргызстан. Но на сегодня в стране до особого распоряжения закрыт международный аэропорт «Трибхуван», все гражданские рейсы отменены.

Совет по туризму Непала совместно с туристической полицией запустил бесплатные шаттл-автобусы для иностранных пассажиров международных и внутренних рейсов. Они будут курсировать от аэропорта до основных гостиниц Катманду и обратно.

Между тем министерства иностранных дел различных государств призывают своих граждан, находящихся сейчас в Катманду, не выходить без особой надобности на улицы, избегать мест массовых скоплений людей, а собиравшимся в ближайшее время в Непал отменить путешествие.