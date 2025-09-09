23:46
Общество

МИД просит кыргызстанцев воздержаться от поездок в Непал

В связи с акциями протеста, проходящими в ряде районов Непала, в том числе в столице Катманду, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Кыргызской Республики, а также туристам воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и от участия в любых массовых мероприятиях в целях обеспечения личной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, кыргызстанцам, планирующим поездки в Непал, настоятельно рекомендуется учитывать текущую общественно-политическую ситуацию в стране и по возможности воздержаться от необязательных поездок.

«Для получения консульской и экстренной связи с гражданами Кыргызской Республики, находящимися на территории Непала, функционируют следующие «горячие линии»: Консульский департамент МИД КР: +996 999 312 002 и Посольство Кыргызской Республики в Индии: +91 92894 00944 (WhatsApp)», — говорится в сообщении.

Напомним, причиной массовых протестов в Непале стало решение властей запретить деятельность в стране ряда крупных социальных сетей. Беспорядки, переросшие в столкновения с полицией, привели к гибели 22 человек. Президент страны подал в отставку.
