В Перу готовятся ввести чрезвычайное положение после массовых протестов

Власти Перу намерены объявить чрезвычайное положение в столице после массовых протестов против нового президента Хосе Джери. Об этом сообщает The Guardian.

Премьер-министр страны Эрнесто Альварес заявил, что решение будет принято в ближайшие часы. Протесты, начавшиеся 15 октября, организовали представители молодежных движений, транспортных союзов и гражданских активистов. Участники акций требовали политических реформ, борьбы с коррупцией и улучшения общественной безопасности.

Возле здания конгресса в Лиме произошли столкновения с полицией — силовики применили слезоточивый газ, протестующие бросали камни и фейерверки. В результате погиб 32-летний Эдуардо Руис, обстоятельства его смерти расследует прокуратура. По официальным данным, пострадали 89 полицейских и 22 гражданских, задержаны 11 человек.

Президент Хосе Джери, вступивший в должность всего несколько дней назад, заявил, что намерен обратиться к конгрессу с просьбой расширить свои полномочия для борьбы с преступностью и реформирования полиции.

Против главы государства уже выдвинуты обвинения в коррупции, которые он отвергает. Массовые протесты стали первым серьезным испытанием для его администрации.
