Садыр Жапаров: Попытки устроить переворот бесполезны — народ сделал свой выбор

Президент Садыр Жапаров заявил, что в стране нет оснований для дестабилизации и попыток смены власти. Об этом он написал в своем обращении к гражданам.

По словам главы государства, отдельные группы пытаются использовать социальные проблемы, чтобы вызвать недовольство и повторить сценарии прошлых лет.

Он отметил, что среди таких людей есть лица, ранее задержанные за коррупцию, потерявшие доходы после ликвидации теневых схем.

«Попытки, как прежде, ухватить должность и разбогатеть после переворота — пусть все это останется лишь в ваших снах. Мы не дадим повода для переворота. Государство сегодня сильное, а народ хорошо знает, кто должен находиться у власти», — сказал Садыр Жапаров.

Он подчеркнул, что проблемы граждан решаются поэтапно, и власти продолжат работу по реформам и восстановлению отраслей.

«Отныне мы будем видеть только созидание и развитие. Мародерство и беспорядки останутся в прошлом», — заявил президент.
