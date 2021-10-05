10:36
USD 84.80
EUR 98.48
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Еще одно уголовное дело в отношении экс-вице-мэра Оша Жасура Азимова прекратили

Уголовное дело в отношении экс-вице-мэра города Оша Жасура Азимова прекратили. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.

В надзорном органе уточнили, что в отношении бывшего чиновника в производстве УВД южной столицы было два дела по статьям «Подкуп избирателей» и «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Оба прекратили за отсутствием состава преступления.

Жасура Азимова подозревали в земельных махинациях. По версии следствия, постановлением вице-мэра Оша от 4 сентября 2020 года ОсОО «Кыргыз Текстиль ЛТД» продали участок площадью 25 гектаров за 2,5 миллиона сомов на территории Жапалакского айыльного аймака. Прокуратура города провела проверку, в ходе которой рыночная стоимость участка установлена в 72 миллиона сомов. То есть стоимость занизили на 69,5 миллиона сомов.

В апреле Жасур Азимов баллотировался в депутаты Ошского горкенеша. Его подозревали в подкупе избирателей. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/209276/
просмотров: 543
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош милиция прекратила уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра
Исследование. Восемь процентов кыргызстанцев считают работу ЦИК эффективной
Итоги выборов. Партия «Биздин Кыргызстан» подала в суд на ЦИК
Итоги выборов. Рабочая группа ЦИК не поддержала решение о снятии «Эл биримдиги»
Итоги повторных выборов. В Токмаке агитатора одной из партий обвинили в подкупе
Повторные выборы. Зарегистрировано семь фактов по уголовным статьям
Повторные выборы. В Оше задержана за подкуп голосов агитатор одной из партий
Повторные выборы. По подкупу поступило 11 заявлений и обращений
Повторные выборы. Вопрос о снятии каких-либо партий с гонки не стоит
Подкуп избирателей в Бишкеке. В милиции сообщили подробности
Популярные новости
Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц
Черный квадрат Бишкека. Для чиновников освещение есть, остальные обойдутся Черный квадрат Бишкека. Для чиновников освещение есть, остальные обойдутся
Выборы-2021. Бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева собрался в&nbsp;депутаты Выборы-2021. Бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева собрался в депутаты
На&nbsp;депутата Самата Ибраева и&nbsp;его сына пожаловались в&nbsp;ГКНБ и&nbsp;Генпрокуратуру На депутата Самата Ибраева и его сына пожаловались в ГКНБ и Генпрокуратуру
Бизнес
Digital week&nbsp;&mdash; 2021&nbsp;в цифрах и&nbsp;фактах Digital week — 2021 в цифрах и фактах
Официальное заявление Somo.kg в&nbsp;связи с&nbsp;ситуацией вокруг компании Официальное заявление Somo.kg в связи с ситуацией вокруг компании
&laquo;Керемет Банк&raquo; запускает программу беспроцентного кредитования бизнеса «Керемет Банк» запускает программу беспроцентного кредитования бизнеса
Инновационный метод лечения рака простаты в&nbsp;Acıbadem Инновационный метод лечения рака простаты в Acıbadem
5 октября, вторник
10:34
На руднике «Кумтор» нашли незаконные захоронения токсичных отходов На руднике «Кумтор» нашли незаконные захоронения токсич...
10:17
Свержение коррупции. Обращение Садыра Жапарова по случаю октябрьских событий
10:00
Уроки октября-2020. Как все начиналось и к чему мы пришли. Timeline
09:46
Инвестиционный форум с участием Улукбека Марипова пройдет в Баткене 14 октября
09:37
Выборы-2021. Искендер Матраимов выдвинулся в депутаты по Кара-Суйскому округу