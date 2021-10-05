Еще одно уголовное дело в отношении экс-вице-мэра Оша Жасура Азимова прекратили

Уголовное дело в отношении экс-вице-мэра города Оша Жасура Азимова прекратили. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.

В надзорном органе уточнили, что в отношении бывшего чиновника в производстве УВД южной столицы было два дела по статьям «Подкуп избирателей» и «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Оба прекратили за отсутствием состава преступления.

Жасура Азимова подозревали в земельных махинациях. По версии следствия, постановлением вице-мэра Оша от 4 сентября 2020 года ОсОО «Кыргыз Текстиль ЛТД» продали участок площадью 25 гектаров за 2,5 миллиона сомов на территории Жапалакского айыльного аймака. Прокуратура города провела проверку, в ходе которой рыночная стоимость участка установлена в 72 миллиона сомов. То есть стоимость занизили на 69,5 миллиона сомов.

В апреле Жасур Азимов баллотировался в депутаты Ошского горкенеша. Его подозревали в подкупе избирателей.