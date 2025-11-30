В ЦИК фиксируют сообщения о возможном подкупе избирателей. Об этом на брифинге сообщил председатель Центризбиркома Тынчтык Шайназаров.

По его данным, за весь период выборной кампании в ЦИК поступило 261 обращение о возможных нарушениях. Среди них:

124 — нарушения правил предвыборной агитации;

37 — распространение сведений, порочащих честь и достоинство;

8 — использование административного ресурса;

42 — возможный подкуп голосов;

51 — другие нарушения.

По словам Тынчтыка Шайназарова, в последние дни в ЦИК продолжают поступать именно сообщения о вероятном подкупе. Он уточнил, что компетентные органы должны принять меры по указанным фактам в ближайшие один-два дня.