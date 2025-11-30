В ЦИК фиксируют сообщения о возможном подкупе избирателей. Об этом на брифинге сообщил председатель Центризбиркома Тынчтык Шайназаров.
По его данным, за весь период выборной кампании в ЦИК поступило 261 обращение о возможных нарушениях. Среди них:
- 124 — нарушения правил предвыборной агитации;
- 37 — распространение сведений, порочащих честь и достоинство;
- 8 — использование административного ресурса;
- 42 — возможный подкуп голосов;
- 51 — другие нарушения.
По словам Тынчтыка Шайназарова, в последние дни в ЦИК продолжают поступать именно сообщения о вероятном подкупе. Он уточнил, что компетентные органы должны принять меры по указанным фактам в ближайшие один-два дня.