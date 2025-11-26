18:55
В Бишкеке раскрыта схема подкупа избирателей: силовики изъяли крупную сумму

Сотрудники милиции пресекли незаконную деятельность группы лиц, занимавшихся подкупом избирателей в интересах одного из кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

По их данным, в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлена преступная схема, участники которой предлагали денежное вознаграждение гражданам за голосование в пользу определенного кандидата. Следственная служба УВД Свердловского района возбудила уголовное дело по статье 196 «Подкуп избирателей» УК КР.

Следствие установило, что организацией подкупа занималась Ф.К., 1982 года рождения, официальная агитатор кандидата Х.Г. В схеме также участвовали ее сын Ф.М., 2003 года рождения, и домком одного из домов в микрорайоне «Восток-5» Х.А., 1964 года рождения.

Как сообщили в милиции, в начале ноября некий мужчина по имени А. предложил Ф.К. работу агитатора за вознаграждение. 9 ноября в штабе кандидата на проспекте Ленина она и ее сын подписали договоры и получили по 20 тысяч сомов. Эти средства они использовали для составления списка из 12 избирателей и выдачи по 2 тысячи сомов за каждый голос.

Во время обыска в квартире Ф.К. сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли $80 тысяч, 116 тысяч сомов, 29,5 тысячи сомов, полученные из штаба, а также списки избирателей микрорайона «Восток-5».

25 ноября Ф.К., Ф.М. и Х.А. привлечены к уголовной ответственности по статье 196 УК КР.

Следствие продолжается: силовики устанавливают других лиц, причастных к организации подкупа. В ЦИК направлено ходатайство о согласии на привлечение к уголовной ответственности кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Х.Г.

В ГУВД напомнили, что любое вмешательство в избирательный процесс, включая подкуп избирателей, является грубым нарушением закона и влечет уголовную ответственность. Ведомство призвало кандидатов и горожан не допускать провокаций и соблюдать нормы законодательства.
