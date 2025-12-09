ГУВД Чуйской области не подтвердило факты подкупа на выборах по округу № 17

ГУВД Чуйской области прокомментировало заявление Таалайбека Азылова, доверенного лица кандидата в депутаты по округу № 17 Чолпон Эсенамановой, который 9 декабря на пресс-конференции потребовал отмены результатов досрочных выборов, сообщив о допущенных нарушениях.

В ведомстве напомнили, что 3 декабря 2025 года в ОВД Жайылского района поступила жалоба от зарегистрированного кандидата Ч.А. на другого кандидата — Э.Ч. . В обращении сообщалось о возможных нарушениях избирательного законодательства, включая подкуп избирателей и финансирование кампании вне избирательного фонда.

По данным ГУВД, жалоба была зарегистрирована, после чего проведена проверка в рамках уголовно-процессуального закона. Сотрудники милиции допросили свидетелей, изучили официальные материалы Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, а также документы избирательного процесса.

По итогам проверки факты подкупа голосов не подтвердились. При этом установлены отдельные нарушения порядка финансирования избирательной кампании — использование средств вне избирательного фонда. Однако, как уточняет ГУВД, выявленные суммы не превышают пороговых значений, предусмотренных статьей 197 УК КР («Нарушение порядка финансирования избирательной кампании»).

В связи с отсутствием состава преступления принято процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании пункта 2 части 1 статьи 27 УПК КР. Информация также направлена в ЦИК.