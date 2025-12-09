12:09
Происшествия

Доверенный кандидата заявил о масштабных нарушениях на выборах в округе № 17

Доверенное лицо кандидата Чолпон Эсенамановой Таалайбек Азылов сегодня на пресс-конференции заявил, что в ходе досрочных выборов депутатов Жогорку Кенеша по округу № 17 имели место «системные и организованные схемы подкупа избирателей», к которым, по его утверждению, причастны лица из штаба кандидата.

По его словам, факты подкупа избирателей и финансирования агитации вне избирательного фонда подтверждаются свидетельствами участников кампании и материалами, переданными в правоохранительные органы.

Таалайбек Азылов представил собственную объяснительную записку, в которой указал, что получал деньги для агитационной деятельности не из средств избирательного фонда кандидата. Он сообщил, что ему выдали наличные 19 тысяч 500 сомов для организации встреч в Кара-Балте и два перевода по 10 тысяч сомов от лиц, связанных со штабом Чолпон Эсенамановой.

В документе приводятся скриншоты соответствующих транзакций. Таалайбек Азылов рассказал, что члены штаба и связанные лица — в том числе гражданка Умут Айбековна и Талантбек Карагулов (по кличке Батон) — занимались раздачей денежных средств избирателям от имени кандидата.

из интернета
Фото из интернета

Кроме того, по словам Таалайбека Азылова, аналогичные выплаты в размере 10 тысяч сомов получали десятки агитаторов. Если эти суммы подтвердятся, они, по его утверждению, значительно превышают допустимые 0,5 процента от избирательного фонда, что является основанием для отмены регистрации кандидата согласно пункту 2 статьи 46 Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша».
Он также сообщил о присутствии агитаторов Чолпон Эсенамановой в помещениях участков № 7369 и 7370 без направлений, о чем его доверенное лицо подавало жалобу.

При этом Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов уже утвердила итоги досрочных выборов по округу № 17, признав их состоявшимися. Согласно протоколу ЦИК, избранными депутатами стали:

  • Нурланбек Азыгалиев — 12 тысяч 20 голосов (24,71 процента);
  • Улукбек Узакбаев — 10 тысяч 766 голосов (22,13 процента);
  • Чолпон Эсенаманова — 4 тысячи 714 голосов (9,69 процента).

Таалайбек Азылов подчеркнул, что все указанные факты официально находятся в производстве Жайылского РОВД. По его информации, большинство упомянутых агитаторов подтвердили получение денежных средств вне избирательного фонда — как наличными, так и переводами через банк.

Он отметил, что результаты процессуальной проверки будут иметь «ключевое значение для правовой оценки действий кандидата и ее окружения». 
