Подкуп избирателей: ЦИК разрешила привлечь к ответственности двух кандидаток

Члены Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов дала согласие на привлечение к уголовной ответственности двух кандидаток в депутаты Жогорку Кенеша. Речь идет о Гульназ Халиловой (округ № 24) и Лире Акуновой (округ № 22). Обе они подозреваются в подкупе голосов избирателей.

В УВД Свердловского района расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 196 УК КР «Подкуп голосов избирателей», сообщила на заседании ЦИК заместитель начальника следственного отдела УВД Свердловского района Лира Жыргалбекова.

«Собраны неопровержимые доказательства, указывающие на причастность кандидата в депутаты Гульназ Халиловой к совершению указанного преступления. Доказана ее причастность к организации схемы подкупа голосов. В отношении сторонника и двух агитаторов избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. В ходе обыска по местам проживания были изъяты списки избирателей и денежные средства в общей сумме 7 миллионов 159 тысяч сомов», — сообщила Лира Жыргалбекова.

Она ходатайствовала о даче согласия на привлечение Гульназ Халиловой к уголовной ответственности. Все члены ЦИК проголосовали «за».

Далее старший следователь ГУВД Бишкека Бахтияр Эдильбек уулу рассказал об уголовном деле по факту подкупа голосов со стороны кандидата Лиры Акуновой. По его словам, уголовное дело было возбуждено еще 23 октября.

«В ходе проведения следственных действий собраны достаточно объективные доказательства, свидетельствующие о действиях, направленных на незаконное влияние на избирательный процесс. Лира Акунова преднамеренно зарегистрировала свою дочь Салтанат Исманову в качестве представителя по финансовым вопросам. В свою очередь Салтанат Исманова вовлекла своего двоюродного брата Шаабидина Токтосартова в заранее запланированную схему по подкупу голосов избирателей. 8 и 12 ноября в штабе кандидата по указанию Лиры Акуновой, ее дочь передала 360 тысяч сомов Шаабидину Токтосартову для распределения среди избирателей. Акунова была уведомлена о необходимости явки в ГУВД для дачи показаний, но она проигнорировала все приглашения», — рассказал следователь.

Его ходатайство о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Лиры Акуновой ЦИК также удовлетворила.

Обе женщины, подозреваемые в подкупе голосов, являются депутатами Бишкекского городского кенеша.