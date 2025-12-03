В Кара-Суу проверяют видео о возможном подкупе голосов

Ошское областное УВД проводит проверку по факту распространенного в социальных сетях видео, в котором утверждается о возможной скупке голосов на выборах.

По данным милиции, 2 декабря пользователь Facebook Расул Ержанов опубликовал видеозапись, где заявил, что на участке № 8 в Кара-Суу «голоса покупают за деньги».

Факт зарегистрирован в Кара-Сууйском РУВД, начата доследственная проверка.

Правоохранители установили личности граждан, попавших на видео. Они сообщили, что не являются агитаторами какого-либо кандидата и работают в арендованном магазине рядом с участком. По их словам, деньги, которые видны на записи, это выручка торговой точки.

Проверка продолжается.