15:47
Подкуп голосов: милиция объявила в розыск родственников кандидата в депутаты

В Бишкеке пресечена деятельность группы, занимавшейся подкупом избирателей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

По данным следствия, организацией подкупа занимались близкие родственники кандидата в депутаты Жогорку Кенеша КР А.Л. — дочь (Салтанат Исманова, 1988 года рождения) и племянник (Шаабидин Токтосартов, 1998 года рождения).

В милиции сообщили, что установлен факт передачи 360 тысяч сомов для подкупа голосов.

«Указанные денежные средства передавались в предвыборном штабе кандидата А.Л. Салтанат Исмановой и Шаабидином Токтосартовым. После передачи денежных средств близкие родственники давали четкие указания и инструкции по организации схемы подкупа избирателей. В свою очередь, они получали списки избирателей», — отметили в ГУВД.

Родственникам кандидата заочно предъявлены обвинения по статье 196 («Подкуп голосов избирателей») УК КР. Также им заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а сами они объявлены в розыск.
