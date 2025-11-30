МВД: По подкупу голосов на выборах Жогорку Кенеша возбудили девять уголовных дел

В ходе избирательного процесса по досрочным выборам в Жогорку Кенеш МВД возбудило девять уголовных дел по фактам подкупа голосов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил представитель министерства Султан Макилов.

По его словам, всего в МВД и ЦИК поступило 256 сообщений о нарушениях, из которых 59 зарегистрировали до начала предвыборной агитации.

Уголовные дела по фактам подкупа голосов распределились по регионам следующим образом:

Бишкек — пять дел;

Чуйская область — два дела;

Джалал-Абадская область — два дела.

По словам Султана Макилова, каждый факт расследуют. Изъяты денежные средства, материалы и другие вещественные доказательства. К уголовной ответственности привлекаются 12 человек.

В день выборов по всей республике охрану порядка обеспечивают 14 тысяч сотрудников МВД.