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Власть

В Кыргызстане девочек в платках выгоняют из школ. Депутат возмущен

В Кыргызстане девочек, которые носят платок, выгоняют из школ. Об этом на заседании парламента заявил депутат Канатбек Ахмедов.

По его словам, директоров учебных заведений и преподавателей необходимо привлекать к ответственности.

«К нам очень много людей обращаются. Кто дал право руководителям школ не пускать девочек в платках и выгонять их до тех пор, пока они не снимут их? Что выше — закон или устав школы? Во многих странах Европы девочки в платках ходят в школу, почему у нас права этих детей нарушаются? Мы должны жить в правовом государстве», — призвал Канатбек Ахмедов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208821/
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