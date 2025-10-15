10:23
Общество

Запрет на ношение никабов. В Ошской области провели рейд и оштрафовали 28 женщин

В Ошской области продолжаются рейды по выявлению лиц, нарушающих закон, запрещающий ношение в общественных местах одежды, не позволяющей идентифицировать лицо человека. Об этом сообщили в УВД региона.

По данным ведомства, в рамках операции «Экстремист» в общественных местах были выявлены 28 женщин, полностью скрывавших лицо. Составлены протоколы согласно Кодексу о нарушениях. Нарушительниц оштрафовали на 20 тысяч сомов каждую.

Напомним, в Кыргызстане в январе этого года подписан закон, запрещающий ношение в общественных местах одежды, не позволяющей идентифицировать лицо человека. За ношение никабов в общественных местах предусмотрен штраф в размере 20 тысяч сомов.

Президент Садыр Жапаров высказывался против ношения никаба и паранджи, которые полностью скрывают лицо, отмечая, что это важно для сохранения общественной безопасности. Муфтият поддержал его, подчеркнув, что никаб не обязателен к ношению среди мусульманок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347212/
