Общество

Обязательное ношение хиджаба отменили в Иране

Фото «РБК». Обязательное ношение хиджаба отменили в Иране

Власти Ирана официально отменили требование обязательного ношения хиджаба для женщин. Теперь за отсутствие головного убора не будут штрафовать и применять другие санкции. Об этом сообщил член Совета по оценке целесообразности Мохаммадреза Бахонар, передает агентство KhabarOnline.

По его словам, закон о хиджабе больше не подлежит исполнению, а полиция нравов не имеет права наказывать женщин за несоблюдение прежних правил.

«В Иране больше нет юридической обязанности носить хиджаб, и это не повлечет за собой никаких штрафов, взысканий или иных правовых последствий. И скажите полиции то же самое, если возникнут проблемы», — заявил Мохаммадреза Бахонар журналистам.

Он подчеркнул, что в каждой стране есть свои культурные нормы и решения властей, которые следует уважать. И добавил, что, несмотря на отмену принудительных мер, в Иране остаются группы, добивающиеся сохранения обязательного ношения хиджаба и проводящие митинги у здания парламента.

Как напомнило издание «Эксперт», в ноябре 2024 года иранские власти объявили о планах открытия в Тегеране клиники для «лечения женщин», нарушающих обязательное ношение хиджаба. По словам главы иранского Департамента женщин и семьи штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока Мехри Талеби Дарестани, учреждение будет оказывать «научную и психологическую помощь» девушкам и женщинам, отказавшимся от ношения головного убора. Центр предназначен прежде всего для подростков и молодых женщин, «стремящихся к социальной и исламской идентичности», его посещение будет добровольным.

Формулировка миссии новой клиники вызвала резкую критику среди правозащитников, которые сравнили ее с наркологическими учреждениями и обвинили власти в попытке патологизировать несогласие с нормой.

  • В сентябре 2022 года в Иране прошли массовые протесты после смерти 22-летней Махсы Амини, арестованной полицией нравов за нарушение закона о ношении хиджаба. Девушка впала в кому после задержания и скончалась через три дня в больнице, что вызвало волну демонстраций в Тегеране, Тебризе, Корадже, Куме и Йезде. По данным правозащитников и СМИ, в столкновениях с полицией погибли от 60 до 76 человек, более 1,2 тысячи участников арестовали.
  • Обязательное ношение хиджаба женщинами в Иране установили после Исламской революции 1979-го, сделав его одним из символов нового политического порядка. Во времена правления династии Пехлеви (с 1925 по 1979 год) проводилась политика вестернизации: хиджаб не поощрялся, а в отдельных периодах его ношение запрещали в государственных учреждениях.
