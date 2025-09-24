Заставляют носить хиджаб. Девушка заявила о насилии со стороны родителей

В Бишкеке 20-летняя девушка обратилась к правозащитникам с заявлением, что подвергается систематическому насилию со стороны родителей из-за отказа носить хиджаб. Об этом кризисный центр «Сезим» написал в социальных сетях.

По словам пострадавшей, родители применяют к ней физическое и психологическое давление, ограничивают свободу передвижения, не выпускают на учебу и отбирают телефон.

«Я не хочу носить хиджаб, но родители считают, что если я сопротивляюсь, то во мне джин. В последний год они стали как фанатики», — поделилась пострадавшая в одном из опубликованных центром видео.

Как сообщил 24.kg сотрудник «Сезим», родители пострадавшей почти каждый день приводили ее к мулле «для изгнания джинов». Там она подвергалась избиениям шлангом и насильственному погружению в бочку с неизвестной жидкостью.

«Пострадавшая сама не знает, что это была за жидкость, но отмечает, что она была зловонная», — прокомментировали в центре.

Сейчас девушка находится в кризисном центре и получает психологическую помощь.

В центре отметили, что специалисты намерены провести встречу с родителями. Если не удастся прийти к компромиссу, девушке помогут с поиском другого дома для продолжения учебы и работы в безопасных условиях.