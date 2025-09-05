15:03
Общество

В торговом центре Dostyk Plaza в Алматы запретили вход в никабах и парандже

В Алматы запретили входить в торговый центр Dostyk Plaza посетителям в никабах, парандже и балаклавах. Об этом пишет The Village Kazakhstan.

На дверях торгово-развлекательного центра появились наклейки, запрещающие посетителям с одеждой, закрывающей лицо, входить в здание.

Как отмечает издание, речь идет о никабах, парандже, балаклавах, шлеме и маске, закрывающей глаза. Хиджабы и платки допустимы, так как они не мешают распознаванию лица.

Сообщается, что, идя на этот поступок, администрация Dostyk Plaza сослалась на новый закон 2025 года, где запрещается ношение одежды с полным закрытием лица в общественных местах.

«Эти наклейки не запрещают хиджаб. Речь идет только о случаях, когда лицо полностью скрыто и невозможно идентифицировать человека», — прокомментировала администрация ТЦ изданию Orda.kz. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342384/
