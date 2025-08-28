17:10
Общество

В Намангане от жен узбекских имамов потребовали снять хиджабы

В Намангане (Узбекистан) от жен имамов потребовали снять хиджабы. Об этом сообщает радио «Озодлик».

радио «Озодлик»
Фото радио «Озодлик»

Женщин собрали на встречу и сказали, что им нужно носить платки иначе. Повязывать головной убор нужно не на арабский манер вокруг шеи, а по местным традициям — узелком сзади. Мужей тех, кто ослушается, пригрозили убрать из мечетей.

Задачу собрать жен всех местных имамов, имам-хатибов и мутавалли (человек, которому назначено или поручено управление религиозными пожертвованиями, имуществом или благотворительными фондами) возложили на главу Наманганского областного отделения Управления мусульман Узбекистана Мусахона Аббосидинова, рассказала одна из участниц встречи.

В распоряжении журналистов есть аудиозапись собрания, которое длилось более двух часов. Помощник начальника отдела по связям с общественными и религиозными организациями областной администрации Сайера Исакова на записи объясняет, что в стране запрещено носить одежду, которая не позволяет идентифицировать личность — норма появилась в законодательстве в 2023-м, за нарушение предусмотрен штраф.

«Теперь есть закон. Жену имама привлекли к суду. Раньше она ходила в бурке. Сейчас женщины поняли, что это запрещено, и научились просто покрывать голову обычным платком. В Кодексе об административных правонарушениях есть часть 4 статьи 184. Маска на вас или платок, если вы попадете в руки сотрудников органов внутренних дел, я не смогу вам помочь. Если поймают жену какого-нибудь имама, то ее мужа никто не пощадит», — заявила Сайера Исакова.

Она также добавила, что «Коран не обязывает ношение хиджаба».

Покидая встречу, некоторые женщины перевязали свои платки, рассказали очевидцы.
