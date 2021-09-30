Фермер из-за долгов попал в психиатрическую лечебницу. Депутат требует помощи

Фермеры не получают от государства никакой помощи, заявила на заседании парламента депутат Ирина Карамушкина.

По ее словам, у одного фермера, который не смог выплатить 30 процентов кредита в «Айыл Банке», забрали сельхозтехнику.

«Дайте ему возможность собрать урожай, он расплатится. Нет, вместо этого у него забрали технику. Сейчас этот фермер находится в психиатрической клинике, потому что у него был нервный срыв», — сказала Ирина Карамушкина.

Она добавила, что крестьяне жалуются на отсутствие ангаров для хранения сельхозпродукции.

«Сегодня перекупщик регулирует цены на рынке, а не антимонопольное агентство», — отметила нардеп.