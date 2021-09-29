Толкунбек Абдыгулов просит Жогорку Кенеш принять его добровольную отставку

Президент предложил главе Национального банка другую должность. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сегодня сообщил сам Толкунбек Абдыгулов.
По его словам, он согласился с предложением Садыра Жапарова.
Депутат Абдувахап Нурбаев спросил, если парламент не примет отставку главы Нацбанка, останется ли он на работе.
«Если я написал заявление по собственному желанию, то думаю, что парламент должен поддержать», — сказал Толкунбек Абдыгулов.
Он признался, что плохо знаком с претендентом на пост председателя НБ КР Кубанычбеком Боконтаевым.
Ранее депутат Мирлан Жеенчороев заявил, что атаку на главу Нацбанка Толкунбека Абдыгулова устроили мошенники.