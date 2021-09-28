Более 3 миллиардов сомов на ремонт и содержание дорог выделено в 2021 году

На ремонт и содержание дорог в 2021 году выделено 3 миллиарда 90 миллионов сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Нурланбек Кайынбаев.

Он уточнил, что 855 миллионов сомов выделено по текущему бюджету. «Все работы практически завершены. По капитальному вложению выделено 2,2 миллиарда сомов, из них 1 миллиард — на дорогу Балыкчи — Барскоон», — рассказал Нурланбек Кайынбаев.

По его словам, сейчас планируется реализация семи инвестиционных проектов. На двух участках проводятся тендерные процессы.

По итогам восьми месяцев общее финансирование по дорожной отрасли составило 1 миллиард 530 миллионов 206 тысяч сомов, или 68,45 процента от предусмотренных средств на этот год.