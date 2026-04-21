Глава Минтранса проинспектировал строительство новых дорог в Бишкеке

Министр Талантбек Солтобаев ознакомился с ходом строительства продолжения улицы Профсоюзной, а также дорог, ведущих к Западному автовокзалу и новому Ошскому рынку. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.

Министр транспорта и коммуникаций Талантбек Солтобаев на месте ознакомился с ходом строительных работ по продолжению улицы Профсоюзной в направлении Северной объездной дороги. Данная дорога строится по поручению президента Садыра Жапарова.

Согласно проекту, общая протяженность новой дороги составит 8,5 километра. В целях обеспечения безопасности посередине дороги будут установлены железобетонные разделительные ограждения.

С обеих сторон дороги предусмотрено строительство пешеходных тротуаров, а также установка системы наружного освещения.

Кроме того, ведется строительство альтернативной дороги, ведущей к новому Ошскому рынку и Западному автовокзалу. Общая протяженность этой дороги составит 8,74 километра. В настоящее время на объекте выполняются земляные работы, расчистка территории вдоль дороги и разметка центральной оси.

Министр Талантбек Солтобаев поручил уделить особое внимание качеству строительных работ и обеспечить строгое соблюдение утвержденного графика.

Данный проект направлен на развитие транспортной инфраструктуры столицы и создание удобных условий для граждан.