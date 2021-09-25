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Власть

Отрубать руки преступникам предлагает новое правительство Афганистана

Вернувшееся к власти в Афганистане радикальное движение «Талибан» планирует возродить практику телесных наказаний. Об этом в интервью агентству Associated Press заявил один из основателей «Талибана» мулла Нуруддин Тураби.

По его словам, в качестве наказания предлагается отрубать руки.

«Отрубать руки крайне необходимо в целях безопасности», — цитирует собеседника издание.

По словам Нуруддина Тураби, нынешнее правительство талибов пока не решило, приводить ли наказание в исполнение на публике, по этому вопросу будет «выработано решение».

Он сказал, что теперь дела о преступлениях рассматриваются в суде, в том числе и женщинами, однако основой законов Афганистана будет Коран, и наказания, которые практиковались до вторжения американских и британских войск в 2001 году, будут восстановлены.

Известно, что по меньшей мере дважды на этой неделе мужчин в Кабуле выставляли напоказ для унижения. Некоторым из них вешали на шею или засовывали в рот черствый хлеб.

Нуруддин Тураби в прежнем правительстве талибов занимал пост министра юстиции. Сейчас он руководит службой тюрем.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/208342/
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