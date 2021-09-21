У депутата в аэропорту потерялся чемодан, он обвинил Минтранс в плохой работе

Депутат парламента Бейшеналы Нурдинов потерял в аэропорту «Манас» чемодан. Об этом он посетовал на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

По словам нардепа, после перелетов на внутренних рейсах многие попадают в подобную ситуацию.

«С тех пор, как я потерял чемодан, прошел 1 месяц и 10 дней. Мои вещи пропали. Я оставил свои контакты в авиакомпании, но ответа нет. Кто регулирует это? Значит, Минтранс плохо работает. В других странах, если номер, указанный на бирке чемодана, не совпадает с тем, который указан в билете, пассажира не выпускают из аэропорта. Недавно мне сказали, что, так как было много жалоб на задержку рейса, проверку бирок прекратили», — возмутился он.

Бейшеналы Нурдинов также возмутился фактом перепродажи билетов. В Китае и Турции, по его словам, у людей, которые купили билеты, по несколько раз спрашивают, вылетает он или нет. В Кыргызстане же, по мнению депутата, даже при том, что человек купил билет на самолет, неизвестно, сможет ли он вылететь.

«Почему у нас нет такой услуги? Если бы Махабат Мавлянова не была депутатом, она не смогла бы улететь. До каких пор мы будем отставать от других государств? Минтранс должен регулировать этот вопрос», — добавил он.

Член правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Абдималик Бусурманкулов ответил, что за перевозку пассажиров и его багажа с момента продажи билета отвечает авиакомпания. «В случае если багаж того или иного пассажира не прибыл в аэропорт, представителем авиакомпании составляется акт о потере. Если багаж не нашли, то, согласно правилам, пассажиру выплачивают компенсацию», — сказал он.