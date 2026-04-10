В аэропорту «Манас» запустят консьерж-сервис мирового уровня

В международном аэропорту «Манас» появится новый консьерж-сервис, который позволит пассажирам проходить все этапы путешествия — от прибытия до посадки на рейс — с персональным сопровождением и ускоренными процедурами.

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» подписало соглашение с ОсОО «Премиум Пасс Кейджи» о запуске консьерж-услуг мирового уровня в аэропорту «Манас».

По данным пресс-службы ОАО, это сотрудничество — не просто формальность, а реальный шаг к тому, чтобы сделать пребывание пассажиров в аэропорту более комфортным и удобным. Теперь гости и жители страны смогут воспользоваться персональным сопровождением на всех этапах — от прибытия до посадки на рейс.

В числе услуг — помощь с регистрацией, ускоренное прохождение формальностей и индивидуальный подход к каждому пассажиру.

Учредителем компании «Премиум Пасс Кейджи» является господин Ким Ынсу, а интересы компании в Кыргызстане предоставляет директор Элиза Аскарбекова. Со стороны ОАО «Аэропорты Кыргызстана» договор подписал директор по коммерции Аман Мамаев.

Как отмечают участники соглашения, главная цель — сделать сервис в аэропорту «Манас» действительно удобным и современным, соответствующим ожиданиям как местных пассажиров, так и иностранных гостей. Это особенно важно на фоне растущего потока туристов и деловых поездок.

В итоге пассажиры смогут тратить меньше времени на формальности, а аэропорт «Манас» станет еще более привлекательным и конкурентоспособным на международном уровне.